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Україна показала, як діяти у ХХІ столітті на новому полі битви – Воллес

Події 11:45   18.07.2023
Бен Воллес
міністр оборони Великої Британії
Україна показала, як діяти у ХХІ столітті на новому полі битви – Воллес Фото: Voice of America

(Українцям) довелося ризикувати та експериментувати з речами, про які вони могли не знати, працюють вони чи ні. І вони стали бойовою лабораторією для власних сил, і це вказало шлях і нам… це показало, як треба діяти в XXI столітті на новому полі битви.

Автор: Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії
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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 11:45;

    • Кореспондент Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії у цій статті розкриває тему новин про те, що "(Українцям) довелося ризикувати та експериментувати з речами, про які вони могли не знати, працюють вони чи ні. І вони стали…".