Україна показала, як діяти у ХХІ столітті на новому полі битви – Воллес
Фото: Voice of America
(Українцям) довелося ризикувати та експериментувати з речами, про які вони могли не знати, працюють вони чи ні. І вони стали бойовою лабораторією для власних сил, і це вказало шлях і нам… це показало, як треба діяти в XXI столітті на новому полі битви.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 11:45;
Кореспондент Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії у цій статті розкриває тему новин про те, що "(Українцям) довелося ризикувати та експериментувати з речами, про які вони могли не знати, працюють вони чи ні. І вони стали…".