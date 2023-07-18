Україна показала, як діяти у ХХІ столітті на новому полі битви – Воллес

(Українцям) довелося ризикувати та експериментувати з речами, про які вони могли не знати, працюють вони чи ні. І вони стали бойовою лабораторією для власних сил, і це вказало шлях і нам… це показало, як треба діяти в XXI столітті на новому полі битви.