Украина показала, как действовать в XXI веке на новом поле битвы — Уоллес
Фото: Voice of America
(Украинцам) пришлось рисковать и экспериментировать с вещами, о которых они могли не знать, работают они или нет. И они стали боевой лабораторией для своих собственных сил, и это указало путь и нам… это показало, как нужно действовать в XXI веке на новом поле битвы.
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 11:45;
Корреспондент Бен Уоллес, министр обороны Великобритании в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "(Украинцам) пришлось рисковать и экспериментировать с вещами, о которых они могли не знать, работают они или нет. И они стали…".