Украина показала, как действовать в XXI веке на новом поле битвы — Уоллес

(Украинцам) пришлось рисковать и экспериментировать с вещами, о которых они могли не знать, работают они или нет. И они стали боевой лабораторией для своих собственных сил, и это указало путь и нам… это показало, как нужно действовать в XXI веке на новом поле битвы.