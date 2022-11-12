Люди России должны спросить себя: «Для чего все это было?» — Уоллес

В феврале Россия не смогла захватить ни одной из своих основных целей, кроме Херсона. Теперь, когда он тоже сдан, простые люди России должны обязательно спросить себя: «Для чего все это было?» Российская армия понесла огромные человеческие потери в результате своего незаконного вторжения и добилась лишь международной изоляции и унижения.