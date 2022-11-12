Люди России должны спросить себя: «Для чего все это было?» — Уоллес
Фото: Voice of America
В феврале Россия не смогла захватить ни одной из своих основных целей, кроме Херсона. Теперь, когда он тоже сдан, простые люди России должны обязательно спросить себя: «Для чего все это было?» Российская армия понесла огромные человеческие потери в результате своего незаконного вторжения и добилась лишь международной изоляции и унижения.
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 21:09;
Корреспондент Бен Уоллес, министр обороны Великобритании в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В феврале Россия не смогла захватить ни одной из своих основных целей, кроме Херсона. Теперь, когда он тоже сдан, простые…".