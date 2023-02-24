Рік тому агресор став палачем – Зеленський про рік повномасштабної війни
Дев’ять років тому сусід став агресором. Рік тому агресор став палачем, мародером і терористом. Ми не маємо сумніву, що вони понесуть відповідальність. Ми не маємо сумніву в тому, що нас чекає Перемога.
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Ви читали новину: «Рік тому агресор став палачем – Зеленський про рік повномасштабної війни»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 08:47;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дев’ять років тому сусід став агресором. Рік тому агресор став палачем, мародером і терористом. Ми не маємо сумніву, що вони…".