Зеленський назвав Харків серед “столиць незламності України” (відео)

24 лютого 2023 року вранці Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян за рік після початку повномасштабної війни.

Володимир Зеленський назвав минулий рік “лютий рік незламності” та запевнив, що українці зроблять усе, щоб у 2023 році здобути перемогу.

Згадуючи події 2022 року, Президент згадав ракетний удар по площі Свободи в Харкові та назвав місто першим, перераховуючи міста-Герої України.

“Нові подвиги, що здійснювали цілі міста: Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Миколаїв, Гостомель, Волноваха, Буча, Ірпінь, Охтирка. Міста-Герої. Столиці незламності“, – наголосив Зеленський.

Також Президент згадав події, що відбувалися на Харківщині восени 2022-го, — а саме контрнаступ ЗСУ та звільнення територій.

“Далі була осінь і наш контрнаступ – звільнення Ізюма, Балаклії, Куп’янська, Лиману, Херсонської області та міста Херсон. Ми бачили, як люди там зустрічали наших військових, як берегли український прапор, як дочекалися Україну, – сказав Володимир Зеленський. – Я хочу зараз звернутися до тих, хто все ще чекає – до наших громадян, які зараз перебувають у тимчасовій окупації. Україна не залишила вас, не забула про вас, не відмовилася від вас. Так чи інакше ми звільнимо всі наші землі, зробимо все, аби Україна повернулась”.