ССО “Азов Харків” підбив підсумки знищення окупантів за рік (графіка)

Воїни загону ССО “Азов Харків” заявили про 370 убитих і 450 поранених ними окупантів, а також десятки одиниць знищеної техніки.

Статистику знищення російських окупантів опублікував у телеграмі в річницю початку повномасштабної війни командир ССО “Азов Харків” Анатолій Сидоренко.

“Бійці ССО “Азов Харків” разом із побратимами по всій країні продовжують виконувати бойові завдання. Ми не зупинимося до нашої остаточної перемоги. Усе буде Україна!” – наголосив Сидоренко.

Згідно з наведеними даними, самостійно харківські “азовці” знищили:

🔹370 окупантів (поранили ще 450);

🔹47 одиниць броньованої техніки;

🔹1 безпілотник;

🔹12 транспортних засобів.

Спільно з іншими підрозділами Сил оборони:

🔹270+ окупантів (360+ пораненими);

🔹24 одиниці броньованої техніки;

🔹7 одиниць ППО;

🔹9 командних пунктів;

🔹3 радіолокаційні системи.