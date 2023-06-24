“Маємо використати на свою користь” – командир “АЗОВ Харків” про події в РФ
Командир ССО “АЗОВ Харків” Анатолій Сидоренко вважає, що українцям не варто чекати на диво та розслаблятися, спостерігаючи за бунтом Пригожина.
“Українцям слід зрозуміти, що немає сенсу чекати на диво. Навіть якщо певна надзвичайне подія станеться, ми не повинні розслаблятися. Нам потрібно безупинно тренуватися, відстоювати свої позиції, готуватися до наступних безжальних битв за виживання і безперервно рухатися вперед до перемоги, – написав Сидоренко у своєму телеграмі. – Кожна складна ситуація створює нам можливість, тож коли серед наших ворогів розгортаються внутрішні конфлікти, ми так чи інакше маємо використати це на свою користь”.
Сидоренко зазначив, що у ненависті росіян один до одного немає нічого нового. А також – припустив, чим закінчиться “великий похід” “кадирівців” до Ростова – проти ПВК “Вагнера”.
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“Стосовно ахмату— їх ідеали і честь давно забуті, тож зараз вони герої тільки соціальних мереж. Окрім того, дивлячись на те, як довго ахмат їде до Воронежа, є вірогідність, що кадиров вів попередні переговори із пригожигим. Тож це не виключає, що між ними взагалі не буде конфлікту на місці”, – припустив командир ССО “АЗОВ Харків”.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 17:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир ССО “АЗОВ Харків” Анатолій Сидоренко вважає, що українцям не варто чекати на диво та розслаблятися, спостерігаючи за бунтом Пригожина".