«Должны использовать в свою пользу» — командир «АЗОВ Харьков» о событиях в РФ

Командир ССО «АЗОВ Харьков» Анатолий Сидоренко считает, что украинцам не стоит ждать чуда и расслабляться, наблюдая за бунтом Пригожина.

«Украинцам следует понять, что нет смысла ждать чуда. Даже если определенное событие произойдет, мы не должны расслабляться. Нам нужно непрерывно тренироваться, отстаивать свои позиции, готовиться к следующим безжалостным битвам за выживание и непрерывно двигаться вперед к победе, — написал Сидоренко в своем telegram. — Каждая сложная ситуация создает нам возможность, поэтому, когда среди наших врагов разворачиваются внутренние конфликты, мы так или иначе должны использовать это в свою пользу».

Сидоренко отметил, что в ненависти россиян друг к другу нет ничего нового. А также — предположил, чем закончится «великий поход» «кадыровцев» в Ростов — против ЧВК «Вагнера».

«По отношению к ахмату — их идеалы и честь давно забыты, так что сейчас они герои только социальных сетей. Кроме того, смотря на то, как долго ахмат едет в Воронеж, есть вероятность, что кадыров вел предварительные переговоры с пригожим. Это не исключает, что между ними вообще не будет конфликта на месте», — предположил командир ССО «АЗОВ Харьков».