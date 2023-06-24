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Следующие 24 часа будут решающими для Путина — CNN

Мир 16:54   24.06.2023
Оксана Горун
Следующие 24 часа будут решающими для Путина — CNN Фото: скрин

Президент РФ столкнулся с самой серьезной угрозой своей власти за 23 года — пишет CNN, анализируя события, вызванные бунтом Пригожина в тоталитарном мире Путина.

«Это ошеломляет, когда видишь, что внешний вид тотального контроля, который Путин сохранял все это время, — главное преимущество его автократии — рушится в одночасье. Это было и неизбежно, и невозможно. Неизбежно, поскольку неэффективное управление войной означало, что только такая однородно закрытая и невосприимчивая к критике система, как Кремль, могла пережить такое гнусное злоключение. И невозможно, потому что критики Путина просто исчезают, или выпадают из окон, или зверски отравляются. Тем не менее, сейчас пятой по величине армии мира предстоит уик-энд, когда братоубийство — обращение оружия против своих сослуживцев — единственное, что может спасти московскую элиту от краха», — пишет аналитик CNN Ник Уолш в авторской колонке.

Он отметил, что многие считали проявления неповиновения со стороны Пригожина как уловку — попытку Путина создать противовес своим генералам, чтобы держать их в узде.

«Но то, что мы наблюдаем сегодня — когда Путин вынужден признать, что Ростов-на-Дону, его главный военный узел, вышел из-под его контроля — ставит крест на любых предположениях, что этим руководил Кремль», — считает Уолш.

Автор материала CNN предполагает, что бунт «Вагнера» вовсе не был спонтанным. Его планировали в течение некоторого времени. В качестве аргументов приводит то, что войска «Вагнера» очень быстро собрались и двинулись на Ростов. Сделать такое спонтанно одним днем крайне сложно.

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«Возможно, Пригожин мечтал, что сможет подтолкнуть Путина к смене руководства в министерстве обороны, которое шеф «Вагнера» публично ругал в течение нескольких месяцев. Но выступление Путина в субботу утром уничтожило эту перспективу. Это сейчас экзистенциальный выбор российской элиты — между шатающимся режимом президента и созданным им темным корыстным Франкенштейном для выполнения своей грязной работы, который обратился против своих хозяев», — пишет аналитик.

Он отметил: «Этой весной мы не впервые видим, как Москва выглядит слабой». В то же время события в РФ, вероятно изменят ход войны в пользу Киева. Однако победу Пригожина и его бунта автор CNN не предрекает, напоминая, что подобные действия редко приводят к запланированным результатам.

«Пригожин может и не победить, и основы кремлевского контроля могут не рухнуть. Но ослабленный Путин может пойти на иррациональные поступки, чтобы доказать свою силу», — считает Уолш.

Подытоживая свой анализ, он отметил, что чем бы ни закончился бунт Пригожина, уже не возможно представить, что после него режим Путина когда-либо вернется к прежним высотам контроля.

«Неизбежно, что впереди нас ждут дальнейшие потрясения и перемены», — подытожил аналитик CNN.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 16:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент РФ столкнулся с самой серьезной угрозой своей власти за 23 года — пишет CNN, анализируя события, вызванные бунтом Пригожина в тоталитарном мире Путина".