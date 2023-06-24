«Бойцы российской армии покидают свои позиции» — командир РДК (видео)
Командир «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Денис Никитин (White Rex) сделал заявление по бунту Пригожина.
«В России официально началось новое смутное время. Пригожин во главе со своей, верной ему, группировкой войск «Вагнера» решил добиться справедливости единственным возможным в нашей стране способом — силой оружия. Я искренне болею за успех миссии Пригожина, потому что я давно говорил, что кровавый кремлевский режим можно спасти только одним способом. Только вооруженным восстанием», — заявил Никитин в видеообращении, опубликованном в telegram-канале РДК.
White Rex сообщил, что он и бойцы РДК находятся на фронте, и оттуда есть приятные новости.
«Фронт двинулся: безусловно, деморализованные, лишенные управления бойцы российской армии оставляют свои позиции в районе Бахмута, в районе Запорожского направления. Поэтому, конечно, победа Украины приближается», — заявил командир.
Он отметил, что бойцы РДК, находящиеся в Украине, продолжат помогать ВСУ «двигать фронт дальше» и освобождать оккупированные территории.
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«Бойцы РДК, которые находятся на территории Российской Федерации, мобилизованы, они готовы помогать освобождать Россию от кровавого тирана. Я думаю, что по обе стороны границы войска РДК приближают нашу общую победу», — подытожил Никитин.
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 15:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Денис Никитин (White Rex) сделал заявление по бунту Пригожина".