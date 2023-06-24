“Бійці російської армії залишають свої позиції” – командир РДК (відео)

Командир “Російського добровольчого корпусу” (РДК) Денис Нікітін (White Rex) зробив заяву щодо бунту Пригожина.

“У Росії офіційно почався новий смутний час. Пригожин на чолі зі своїм, вірним йому, угрупуванням військ “Вагнера” ​​вирішив домогтися справедливості єдиним можливим у нашій країні способом – силою зброї. Я щиро вболіваю за успіх місії Пригожина, тому що я давно говорив, що кривавий кремлівський режим можна врятувати лише одним способом. Тільки збройним повстанням”, – заявив Нікітін у відеозверненні, опублікованому в телеграм-каналі РДК.

White Rex повідомив, що він та бійці РДК перебувають на фронті, і звідти є приємні новини.

“Фронт рушив: безумовно, деморалізовані, позбавлені управління бійці російської армії залишають свої позиції в районі Бахмута, в районі Запорізького напрямку. Тому, звісно, ​​перемога України наближається”, – заявив командир.

Він зазначив, що бійці РДК, які перебувають в Україні, продовжать допомагати ЗСУ “рухати фронт далі” та звільняти окуповані території.

“Бійці РДК, які знаходяться на території Російської Федерації, мобілізовані, вони готові допомагати звільняти Росію від кривавого тирана. Я думаю, що по обидва боки кордону війська РДК наближають нашу спільну перемогу”, – підсумував Нікітін.