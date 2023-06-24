Live
  • Субота 24.06.2023
    • Харків
  •   +27°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.19
    • 🟢

Наступні 24 години будуть вирішальними для Путіна – CNN

Події 16:54   24.06.2023
Оксана Горун
Наступні 24 години будуть вирішальними для Путіна – CNN

Президент РФ зіткнувся з найсерйознішою загрозою для своєї влади за 23 роки – пише CNN, аналізуючи події, спричинені бунтом Пригожина у тоталітарному світі Путіна.

“Це приголомшує, коли бачиш, що зовнішній вигляд тотального контролю, який Путін зберігав весь цей час, – головна перевага його автократії – руйнується відразу. Це було і неминуче, і неможливо. Неминуче, оскільки неефективне управління війною означало, що тільки така однорідно закрита та несприйнятлива до критики система як Кремль могла пережити таку мерзенну пригоду, і неможливо, тому що критики Путіна просто зникають, або випадають з вікон, або жахливо отруюються. Тим не менш зараз п’яту за величиною армію світу чекає вікенд, коли братовбивство — звернення зброї проти своїх товаришів по службі — єдине, що може врятувати московську еліту від краху”, — пише аналітик CNN Нік Волш в авторській колонці. 

Він зазначив, що багато хто вважав прояви непокори з боку Пригожина витівкою – спробою Путіна створити противагу своїм генералам, щоб тримати їх у вузді.

“Але те, що ми спостерігаємо сьогодні, коли Путін змушений визнати, що Ростов-на-Дону, його головний військовий вузол, вийшов з-під його контролю, ставить хрест на будь-яких припущеннях, що цим керував Кремль”, – вважає Волш.

Автор матеріалу CNN припускає, що бунт “Вагнера” ​​зовсім не був спонтанним. Його планували протягом деякого часу. Як аргументи наводить те, що війська “Вагнера” ​​дуже швидко зібралися та рушили на Ростов. Зробити таке спонтанно одним днем ​​дуже складно.

Читайте також: “Бійці російської армії залишають свої позиції” – командир РДК (відео)

“Можливо, Пригожин мріяв, що зможе підштовхнути Путіна до зміни керівництва в міністерстві оборони, яке шеф “Вагнера” ​​публічно лаяв протягом кількох місяців. Але виступ Путіна в суботу вранці знищив цю перспективу. Це зараз екзистенційний вибір російської еліти між режимом, що хитається, та створеним ним темним корисливим Франкенштейном для виконання своєї брудної роботи, який обернувся проти своїх господарів”, – пише аналітик.

Він зазначив: “Цією весною ми не вперше бачимо, як Москва виглядає слабкою”. Водночас події у РФ, ймовірно, змінять хід війни на користь Києва. Однак перемогу Пригожина та його бунту автор CNN не пророкує, нагадуючи, що подібні дії рідко призводять до запланованих результатів.

“Пригожин може й не перемогти, й основи кремлівського контролю можуть не впасти. Але ослаблений Путін може піти на ірраціональні вчинки, щоб довести свою силу”, – вважає Волш.

Підсумовуючи свій аналіз, він зазначив, що чим би не закінчився бунт Пригожина, вже неможливо уявити, що після нього режим Путіна коли-небудь повернеться до колишніх висот контролю.

“Неминуче, що попереду нас чекають подальші потрясіння та зміни”, – підсумував аналітик CNN.

Автор: Оксана Горун
Популярно
“Маємо використати на свою користь” – командир “АЗОВ Харків” про події в РФ
“Маємо використати на свою користь” – командир “АЗОВ Харків” про події в РФ
24.06.2023
Наступні 24 години будуть вирішальними для Путіна – CNN
Наступні 24 години будуть вирішальними для Путіна – CNN
24.06.2023
Синєгубов заявив, що ворог вів штурмові дії на Харківщині
Синєгубов заявив, що ворог вів штурмові дії на Харківщині
24.06.2023
“Бійці російської армії залишають свої позиції” – командир РДК (відео)
“Бійці російської армії залишають свої позиції” – командир РДК (відео)
24.06.2023
Зеленський прокоментував бунт Пригожина: “хаосу стільки, що не приховаєш”
Зеленський прокоментував бунт Пригожина: “хаосу стільки, що не приховаєш”
24.06.2023
Харківські синхроністки здобули “срібло” Європейських ігор
Харківські синхроністки здобули “срібло” Європейських ігор
24.06.2023

Новини за темою:

16:54
Наступні 24 години будуть вирішальними для Путіна – CNN
15:46
“Бійці російської армії залишають свої позиції” – командир РДК (відео)
15:11
Тепер у шанувальників “СВО” є можливість у ній взяти участь – Немічев
15:01
Росія маскувала пропагандою дурості свого правління – Зеленський
14:52
Пригожин каже переважно правду – Буданов

  • Категорії: Події, Політика, Світ, Україна; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Наступні 24 години будуть вирішальними для Путіна – CNN»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 16:54;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент РФ зіткнувся з найсерйознішою загрозою для своєї влади за 23 роки – пише CNN, аналізуючи події, спричинені бунтом Пригожина у тоталітарному світі Путіна".