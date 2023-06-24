Наступні 24 години будуть вирішальними для Путіна – CNN

Президент РФ зіткнувся з найсерйознішою загрозою для своєї влади за 23 роки – пише CNN, аналізуючи події, спричинені бунтом Пригожина у тоталітарному світі Путіна.

“Це приголомшує, коли бачиш, що зовнішній вигляд тотального контролю, який Путін зберігав весь цей час, – головна перевага його автократії – руйнується відразу. Це було і неминуче, і неможливо. Неминуче, оскільки неефективне управління війною означало, що тільки така однорідно закрита та несприйнятлива до критики система як Кремль могла пережити таку мерзенну пригоду, і неможливо, тому що критики Путіна просто зникають, або випадають з вікон, або жахливо отруюються. Тим не менш зараз п’яту за величиною армію світу чекає вікенд, коли братовбивство — звернення зброї проти своїх товаришів по службі — єдине, що може врятувати московську еліту від краху”, — пише аналітик CNN Нік Волш в авторській колонці.

Він зазначив, що багато хто вважав прояви непокори з боку Пригожина витівкою – спробою Путіна створити противагу своїм генералам, щоб тримати їх у вузді.

“Але те, що ми спостерігаємо сьогодні, коли Путін змушений визнати, що Ростов-на-Дону, його головний військовий вузол, вийшов з-під його контролю, ставить хрест на будь-яких припущеннях, що цим керував Кремль”, – вважає Волш.

Автор матеріалу CNN припускає, що бунт “Вагнера” ​​зовсім не був спонтанним. Його планували протягом деякого часу. Як аргументи наводить те, що війська “Вагнера” ​​дуже швидко зібралися та рушили на Ростов. Зробити таке спонтанно одним днем ​​дуже складно.

“Можливо, Пригожин мріяв, що зможе підштовхнути Путіна до зміни керівництва в міністерстві оборони, яке шеф “Вагнера” ​​публічно лаяв протягом кількох місяців. Але виступ Путіна в суботу вранці знищив цю перспективу. Це зараз екзистенційний вибір російської еліти між режимом, що хитається, та створеним ним темним корисливим Франкенштейном для виконання своєї брудної роботи, який обернувся проти своїх господарів”, – пише аналітик.

Він зазначив: “Цією весною ми не вперше бачимо, як Москва виглядає слабкою”. Водночас події у РФ, ймовірно, змінять хід війни на користь Києва. Однак перемогу Пригожина та його бунту автор CNN не пророкує, нагадуючи, що подібні дії рідко призводять до запланованих результатів.

“Пригожин може й не перемогти, й основи кремлівського контролю можуть не впасти. Але ослаблений Путін може піти на ірраціональні вчинки, щоб довести свою силу”, – вважає Волш.

Підсумовуючи свій аналіз, він зазначив, що чим би не закінчився бунт Пригожина, вже неможливо уявити, що після нього режим Путіна коли-небудь повернеться до колишніх висот контролю.

“Неминуче, що попереду нас чекають подальші потрясіння та зміни”, – підсумував аналітик CNN.