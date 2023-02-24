ССО «Азов Харьков» подвел итоги уничтожения оккупантов за год (графика)
Воины отряда ССО «Азов Харьков» заявили о 370 убитых и 450 раненых ими оккупантах, а также десятках единиц уничтоженной техники.
Статистику уничтожения российских оккупантов опубликовал в telegram в годовщину войны командир ССО «Азов Харьков» Анатолий Сидоренко.
«Бойцы ССО «Азов Харьков» вместе с побратимами по всей стране продолжают выполнять боевые задачи. Мы не остановимся до нашей окончательной победы. Все будет Украина!» — подчеркнул Сидоренко.
Согласно приведенным данным, самостоятельно харьковские «азовцы» уничтожили:
🔹370 оккупантов (ранили еще 450);
🔹47 единиц бронированной техники;
🔹1 беспилотник;
🔹12 транспортных средств.
Совместно с другими подразделениями Сил обороны:
🔹270+ оккупантов (360+ ранеными);
🔹24 единицы бронированной техники;
🔹7 единиц ПВО;
🔹9 командных пунктов;
🔹3 радиолокационные системы.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 09:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины отряда ССО «Азов Харьков» заявили о 370 убитых и 450 раненых ими оккупантах, а также десятках единиц уничтоженной техники".