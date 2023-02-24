ССО «Азов Харьков» подвел итоги уничтожения оккупантов за год (графика)

Воины отряда ССО «Азов Харьков» заявили о 370 убитых и 450 раненых ими оккупантах, а также десятках единиц уничтоженной техники.

Статистику уничтожения российских оккупантов опубликовал в telegram в годовщину войны командир ССО «Азов Харьков» Анатолий Сидоренко.

«Бойцы ССО «Азов Харьков» вместе с побратимами по всей стране продолжают выполнять боевые задачи. Мы не остановимся до нашей окончательной победы. Все будет Украина!» — подчеркнул Сидоренко.

Согласно приведенным данным, самостоятельно харьковские «азовцы» уничтожили:

🔹370 оккупантов (ранили еще 450);

🔹47 единиц бронированной техники;

🔹1 беспилотник;

🔹12 транспортных средств.

Совместно с другими подразделениями Сил обороны:

🔹270+ оккупантов (360+ ранеными);

🔹24 единицы бронированной техники;

🔹7 единиц ПВО;

🔹9 командных пунктов;

🔹3 радиолокационные системы.