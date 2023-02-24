Live
  • Пятница 24.02.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.82
    • 🟢

На Харьковщине наградили воинов ТрО, ставших на защиту в первый день войны

Общество 14:12   24.02.2023
Оксана Горун
На Харьковщине наградили воинов ТрО, ставших на защиту в первый день войны Фото: telegram Олега Синегубова

О награждении бойцов 127 и 113 отдельных бригад ТрО ВСУ сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В годовщину героического сопротивления полномасштабному российскому вторжению принял участие в торжественном награждении бойцов 127 и 113 отдельных бригад ТрО ВСУ. Эти бригады были созданы в начале 2022 года, а 24 февраля с первых минут вторжения бойцы этих подразделений встали на защиту нашей земли», — написал Синегубов в telegram.

Награждение воинов Харьковской ТрО 24 февраля 2023 2
Фото: telegram Олега Синегубова

Он отметил, что боевые задачи харьковские тероборонцы выполнили в полном объеме.

Награждение воинов Харьковской ТрО 24 февраля 2023 3
Фото: telegram Олега Синегубова

Личный состав бригад получил из рук Синегубова грамоты Харьковской ОВА — за самоотверженную службу Украине.

Читайте также: Зеленский вручил ордена погибших на Харьковщине Героев Украины их родным

Награждение воинов Харьковской ТрО 24 февраля 2023
Фото: telegram Олега Синегубова

«Убежден, что силы ТРО Харьковщины и дальше будут делать все для полного освобождения нашей земли и окончательной победы над врагом» — подчеркнул начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

12:14
Две женщины, находящиеся под завалами на Харьковщине, вероятно, погибли
11:51
Зеленский вручил ордена погибших на Харьковщине Героев Украины их родным
09:48
ССО «Азов Харьков» подвел итоги уничтожения оккупантов за год (графика)
09:11
Синегубов сообщил о девяти раненых за сутки на Харьковщине
08:47
Год назад агрессор стал палачом — Зеленский про год полномасштабной войны

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине наградили воинов ТрО, ставших на защиту в первый день войны»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 14:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О награждении бойцов 127 и 113 отдельных бригад ТрО ВСУ сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".