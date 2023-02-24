На Харьковщине наградили воинов ТрО, ставших на защиту в первый день войны
О награждении бойцов 127 и 113 отдельных бригад ТрО ВСУ сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В годовщину героического сопротивления полномасштабному российскому вторжению принял участие в торжественном награждении бойцов 127 и 113 отдельных бригад ТрО ВСУ. Эти бригады были созданы в начале 2022 года, а 24 февраля с первых минут вторжения бойцы этих подразделений встали на защиту нашей земли», — написал Синегубов в telegram.
Он отметил, что боевые задачи харьковские тероборонцы выполнили в полном объеме.
Личный состав бригад получил из рук Синегубова грамоты Харьковской ОВА — за самоотверженную службу Украине.
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«Убежден, что силы ТРО Харьковщины и дальше будут делать все для полного освобождения нашей земли и окончательной победы над врагом» — подчеркнул начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 14:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О награждении бойцов 127 и 113 отдельных бригад ТрО ВСУ сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".