На Харьковщине наградили воинов ТрО, ставших на защиту в первый день войны

О награждении бойцов 127 и 113 отдельных бригад ТрО ВСУ сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В годовщину героического сопротивления полномасштабному российскому вторжению принял участие в торжественном награждении бойцов 127 и 113 отдельных бригад ТрО ВСУ. Эти бригады были созданы в начале 2022 года, а 24 февраля с первых минут вторжения бойцы этих подразделений встали на защиту нашей земли», — написал Синегубов в telegram.

Он отметил, что боевые задачи харьковские тероборонцы выполнили в полном объеме.

Личный состав бригад получил из рук Синегубова грамоты Харьковской ОВА — за самоотверженную службу Украине.

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«Убежден, что силы ТРО Харьковщины и дальше будут делать все для полного освобождения нашей земли и окончательной победы над врагом» — подчеркнул начальник ХОВА.