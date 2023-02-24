На Харківщині нагородили воїнів ТрО, які стали на захист у перший день війни

Про нагородження бійців 127 та 113 окремих бригад ТрО ВСУ повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У річницю героїчного спротиву повномасштабному російському вторгненню взяв участь в урочистому нагородженні бійців 127 та 113 окремих бригад ТрО ЗСУ. Ці бригади було створено на початку 2022 року, а 24 лютого з перших хвилин вторгнення бійці цих підрозділів встали на захист нашої землі”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він зазначив, що бойові завдання харківські тероборонці виконали у повному обсязі.

Особовий склад бригад отримав із рук Синєгубова грамоти Харківської ОВА – за самовіддану службу Україні.

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“Переконаний, що сили ТрО Харківщини й надалі робитимуть все для повного звільнення нашої землі та остаточної перемоги над ворогом”, – наголосив начальник ХОВА.