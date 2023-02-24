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На Харківщині нагородили воїнів ТрО, які стали на захист у перший день війни

Суспільство 14:12   24.02.2023
Оксана Горун
На Харківщині нагородили воїнів ТрО, які стали на захист у перший день війни

Про нагородження бійців 127 та 113 окремих бригад ТрО ВСУ повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У річницю героїчного спротиву повномасштабному російському вторгненню взяв участь в урочистому нагородженні бійців 127 та 113 окремих бригад ТрО ЗСУ. Ці бригади було створено на початку 2022 року, а 24 лютого з перших хвилин вторгнення бійці цих підрозділів встали на захист нашої землі”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Нагородження воїнів Харківської ТрО 24 лютого 2023 2

Він зазначив, що бойові завдання харківські тероборонці виконали у повному обсязі.

Нагородження воїнів Харківської ТрО 24 лютого 2023 3

Особовий склад бригад отримав із рук Синєгубова грамоти Харківської ОВА – за самовіддану службу Україні.

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Нагородження воїнів Харківської ТрО 24 лютого 2023

“Переконаний, що сили ТрО Харківщини й надалі робитимуть все для повного звільнення нашої землі та остаточної перемоги над ворогом”, – наголосив начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 14:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про нагородження бійців 127 та 113 окремих бригад ТрО ВСУ повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".