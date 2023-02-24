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Зеленський вручив ордена загиблих на Харківщині Героїв України їхнім рідним

Події 11:51   24.02.2023
Оксана Горун
Зеленський вручив ордена загиблих на Харківщині Героїв України їхнім рідним

Під час заходу “Лютій. Рік. Незламність”, що відбувся в річницю початку російського вторгнення в Києві, Володимир Зеленський вручив ордена “Золота зірка”, якими нагороджують Героїв України. У тому числі – посмертно.

Один з орденів Президент вручив матері загиблого випускника ХНУПС ім. Івана Кожедуба Артема Слісарчука – Аллі Анатоліївні. Старший лейтенант Слісарчук – родом із Хмельницької області, навчався у Харкові, з 10 січня 2013 року пішов служити за контрактом. Був зенітником. З початку повномасштабного вторгнення РФ воював із загарбниками на Харківщині. Загинув 24 березня під Ізюмом.

Артем Слісарчук загинув під Ізюмом Герой України

“Я пишаюся вашим сином, прийміть мої співчуття. Ніколи не забудемо. Уся держава ніколи не забуде”, – сказав Зеленський матері загиблого Героя України.

Разом із бабусею за нагородою вийшов онук – племінник Артема Слісарчука. Президент прийняв хлопчика за сина загиблого військовослужбовця, а дізнавшись, що він – племінник, сказав: “Дядько був потужний”.

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Також Золоту зірку Героя України Зеленський передав дружині загиблого під Ізюмом старшого солдата 93 ОМБр Сергія Сови – Оксані.

Його тіло виявили у місці масового поховання в лісі біля Ізюма після деокупації міста. Фотографія руки загиблого захисника із синьо-жовтими браслетами викликала широкий суспільний резонанс, зокрема, за межами України. Чоловіка впізнала за татуюванням його дружина.  У 36-річного мешканця Нікополя залишилися двоє дітей – 14-річний Марат та 9-річна Еліна.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 11:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час заходу “Лютій. Рік. Незламність”, що відбувся в річницю початку російського вторгнення в Києві, Володимир Зеленський вручив ордена “Золота зірка”, якими нагороджують Героїв України. У тому числі – посмертно".