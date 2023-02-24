Зеленський вручив ордена загиблих на Харківщині Героїв України їхнім рідним

Під час заходу “Лютій. Рік. Незламність”, що відбувся в річницю початку російського вторгнення в Києві, Володимир Зеленський вручив ордена “Золота зірка”, якими нагороджують Героїв України. У тому числі – посмертно.

Один з орденів Президент вручив матері загиблого випускника ХНУПС ім. Івана Кожедуба Артема Слісарчука – Аллі Анатоліївні. Старший лейтенант Слісарчук – родом із Хмельницької області, навчався у Харкові, з 10 січня 2013 року пішов служити за контрактом. Був зенітником. З початку повномасштабного вторгнення РФ воював із загарбниками на Харківщині. Загинув 24 березня під Ізюмом.

“Я пишаюся вашим сином, прийміть мої співчуття. Ніколи не забудемо. Уся держава ніколи не забуде”, – сказав Зеленський матері загиблого Героя України.

Разом із бабусею за нагородою вийшов онук – племінник Артема Слісарчука. Президент прийняв хлопчика за сина загиблого військовослужбовця, а дізнавшись, що він – племінник, сказав: “Дядько був потужний”.

Також Золоту зірку Героя України Зеленський передав дружині загиблого під Ізюмом старшого солдата 93 ОМБр Сергія Сови – Оксані.

Його тіло виявили у місці масового поховання в лісі біля Ізюма після деокупації міста. Фотографія руки загиблого захисника із синьо-жовтими браслетами викликала широкий суспільний резонанс, зокрема, за межами України. Чоловіка впізнала за татуюванням його дружина. У 36-річного мешканця Нікополя залишилися двоє дітей – 14-річний Марат та 9-річна Еліна.