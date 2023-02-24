Зеленський вручив ордена загиблих на Харківщині Героїв України їхнім рідним
Під час заходу “Лютій. Рік. Незламність”, що відбувся в річницю початку російського вторгнення в Києві, Володимир Зеленський вручив ордена “Золота зірка”, якими нагороджують Героїв України. У тому числі – посмертно.
Один з орденів Президент вручив матері загиблого випускника ХНУПС ім. Івана Кожедуба Артема Слісарчука – Аллі Анатоліївні. Старший лейтенант Слісарчук – родом із Хмельницької області, навчався у Харкові, з 10 січня 2013 року пішов служити за контрактом. Був зенітником. З початку повномасштабного вторгнення РФ воював із загарбниками на Харківщині. Загинув 24 березня під Ізюмом.
“Я пишаюся вашим сином, прийміть мої співчуття. Ніколи не забудемо. Уся держава ніколи не забуде”, – сказав Зеленський матері загиблого Героя України.
Разом із бабусею за нагородою вийшов онук – племінник Артема Слісарчука. Президент прийняв хлопчика за сина загиблого військовослужбовця, а дізнавшись, що він – племінник, сказав: “Дядько був потужний”.
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Також Золоту зірку Героя України Зеленський передав дружині загиблого під Ізюмом старшого солдата 93 ОМБр Сергія Сови – Оксані.
Його тіло виявили у місці масового поховання в лісі біля Ізюма після деокупації міста. Фотографія руки загиблого захисника із синьо-жовтими браслетами викликала широкий суспільний резонанс, зокрема, за межами України. Чоловіка впізнала за татуюванням його дружина. У 36-річного мешканця Нікополя залишилися двоє дітей – 14-річний Марат та 9-річна Еліна.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 11:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час заходу “Лютій. Рік. Незламність”, що відбувся в річницю початку російського вторгнення в Києві, Володимир Зеленський вручив ордена “Золота зірка”, якими нагороджують Героїв України. У тому числі – посмертно".