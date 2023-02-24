Зеленский вручил ордена погибших на Харьковщине Героев Украины их родным

Во время мероприятия «Лютий. Рік. Незламність», состоявшегося в годовщину начала российского вторжения в Киеве, Владимир Зеленский вручил ордена «Золотая звезда», которыми награждают Героев Украины. В том числе — посмертно.

Один из орденов Президент вручил матери погибшего выпускника ХНУВС им. Ивана Кожедуба Артема Слисарчука — Алле Анатолиевне. Старший лейтенант Слисарчук — родом из Хмельницкой области, учился в Харькове, с 10 января 2013 года пошел служить по контракту. Был зенитчиком. С начала полномасштабного вторжения РФ воевал с захватчиками на Харьковщине. Погиб 24 марта под Изюмом.

«Я горжусь вашим сыном, примите мои соболезнования. Никогда не забудем. Все государство никогда не забудет», — сказал Зеленский матери погибшего Героя Украины.

Вместе с бабушкой за наградой вышел внук — племянник Артема Слисарчука. Президент принял мальчика за сына погибшего военнослужащего, а узнав, что он — племянник, сказал: «Дядя был мощный».

Также Золотую звезду Героя Украины Зеленский передал жене погибшего под Изюмом старшего солдата 93 ОМБр Сергея Совы — Оксане.

Его тело обнаружили в месте массового захоронения в лесу у Изюма после деоккупации города. Фотография руки погибшего защитника с сине-желтыми браслетами вызвала широкий общественный резонанс в том числе за пределами Украины. Мужчину узнала по татуировке его жена. У 36-летнего жителя Никополя остались двое детей – 14-летний Марат и 9-летняя Элина.