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Зеленский вручил ордена погибших на Харьковщине Героев Украины их родным

Общество 11:51   24.02.2023
Оксана Горун
Зеленский вручил ордена погибших на Харьковщине Героев Украины их родным Фото: кадр из видео

Во время мероприятия «Лютий. Рік. Незламність», состоявшегося в годовщину начала российского вторжения в Киеве, Владимир Зеленский вручил ордена «Золотая звезда», которыми награждают Героев Украины. В том числе — посмертно.

Один из орденов Президент вручил матери погибшего выпускника ХНУВС им. Ивана Кожедуба Артема Слисарчука — Алле Анатолиевне. Старший лейтенант  Слисарчук — родом из Хмельницкой области, учился в Харькове, с 10 января 2013 года пошел служить по контракту. Был зенитчиком. С начала полномасштабного вторжения РФ воевал с захватчиками на Харьковщине. Погиб 24 марта под Изюмом.

Артем Слисарчук погиб под Изюмом Герой Украины

«Я горжусь вашим сыном, примите мои соболезнования. Никогда не забудем. Все государство никогда не забудет», — сказал Зеленский матери погибшего Героя Украины.

Вместе с бабушкой за наградой вышел внук — племянник Артема Слисарчука. Президент принял мальчика за сына погибшего военнослужащего, а узнав, что он — племянник, сказал: «Дядя был мощный».

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Также Золотую звезду Героя Украины Зеленский передал жене погибшего под Изюмом старшего солдата 93 ОМБр Сергея Совы — Оксане.

Фото: Оксана Сова

Его тело обнаружили в месте массового захоронения в лесу у Изюма после деоккупации города. Фотография руки погибшего защитника с сине-желтыми браслетами вызвала широкий общественный резонанс в том числе за пределами Украины. Мужчину узнала по татуировке его жена. У 36-летнего жителя Никополя остались двое детей – 14-летний Марат и 9-летняя Элина.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 11:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время мероприятия «Лютий. Рік. Незламність», состоявшегося в годовщину начала российского вторжения в Киеве, Владимир Зеленский вручил ордена «Золотая звезда», которыми награждают Героев Украины. В том числе — посмертно".