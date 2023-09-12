Харьковский командир ССО «Азов» заявил о фейковых аккаунтах в соцсетях

Командир ССО «Азов Харьков» Анатолий Сидоренко показал примеры поддельных страниц, которые создают враги, используя его имя и фото.

«Пример работы русской ботофермы. Фейковые аккаунты для распространения дезинформации», — подписал Сидоренко опубликованные скриншоты фейковых страниц в соцсетях — в данном случае twitter.

Командир отряда сил спецопераций призвал подписчиков помочь заблокировать ботов и призвал к информационной гигиене.

«Доверяйте только официальным источникам и всегда удостоверяйтесь, что информация, которую вы распространяете, является достоверной», — подчеркнул Сидоренко.