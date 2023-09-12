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Харьковский командир ССО «Азов» заявил о фейковых аккаунтах в соцсетях

Общество 10:51   12.09.2023
Оксана Горун
Харьковский командир ССО «Азов» заявил о фейковых аккаунтах в соцсетях

Командир ССО «Азов Харьков» Анатолий Сидоренко показал примеры поддельных страниц, которые создают враги, используя его имя и фото.

«Пример работы русской ботофермы. Фейковые аккаунты для распространения дезинформации», — подписал Сидоренко опубликованные скриншоты фейковых страниц в соцсетях — в данном случае twitter.

Командир отряда сил спецопераций призвал подписчиков помочь заблокировать ботов и призвал к информационной гигиене.

«Доверяйте только официальным источникам и всегда удостоверяйтесь, что информация, которую вы распространяете, является достоверной», — подчеркнул Сидоренко.

Читайте также: “Должны использовать в свою пользу” – командир “АЗОВ Харьков” о событиях в РФ

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 10:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир ССО «Азов Харьков» Анатолий Сидоренко показал примеры поддельных страниц, которые создают враги, используя его имя и фото".