Харьковский командир ССО «Азов» заявил о фейковых аккаунтах в соцсетях
Командир ССО «Азов Харьков» Анатолий Сидоренко показал примеры поддельных страниц, которые создают враги, используя его имя и фото.
«Пример работы русской ботофермы. Фейковые аккаунты для распространения дезинформации», — подписал Сидоренко опубликованные скриншоты фейковых страниц в соцсетях — в данном случае twitter.
Командир отряда сил спецопераций призвал подписчиков помочь заблокировать ботов и призвал к информационной гигиене.
«Доверяйте только официальным источникам и всегда удостоверяйтесь, что информация, которую вы распространяете, является достоверной», — подчеркнул Сидоренко.
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 10:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир ССО «Азов Харьков» Анатолий Сидоренко показал примеры поддельных страниц, которые создают враги, используя его имя и фото".