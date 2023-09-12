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Харківський командир ССО Азов заявив про фейкові облікові записи в соцмережах

Суспільство 10:51   12.09.2023
Оксана Горун
Харківський командир ССО Азов заявив про фейкові облікові записи в соцмережах

Командир ССО “Азов Харків” Анатолій Сидоренко показав приклади підроблених сторінок, які створюють вороги, використовуючи його ім’я та фото.

“Приклад роботи російської ботоферми. Фейкові акаунти для поширення дезінформації”, – підписав Сидоренко опубліковані скриншоти фейкових сторінок у соцмережах – у цьому випадку  твіттері.

Командир загону сил спецоперацій закликав підписників допомогти заблокувати ботів та закликав до інформаційної гігієни.

“Довіряйте тільки офіційним джерелам та завжди переконуйтеся, що інформація, яку ви поширюєте, є достовірною”, – наголосив Сидоренко.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 10:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир ССО “Азов Харків” Анатолій Сидоренко показав приклади підроблених сторінок, які створюють вороги, використовуючи його ім’я та фото".