Харківський командир ССО Азов заявив про фейкові облікові записи в соцмережах
Командир ССО “Азов Харків” Анатолій Сидоренко показав приклади підроблених сторінок, які створюють вороги, використовуючи його ім’я та фото.
“Приклад роботи російської ботоферми. Фейкові акаунти для поширення дезінформації”, – підписав Сидоренко опубліковані скриншоти фейкових сторінок у соцмережах – у цьому випадку твіттері.
Командир загону сил спецоперацій закликав підписників допомогти заблокувати ботів та закликав до інформаційної гігієни.
“Довіряйте тільки офіційним джерелам та завжди переконуйтеся, що інформація, яку ви поширюєте, є достовірною”, – наголосив Сидоренко.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 10:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир ССО “Азов Харків” Анатолій Сидоренко показав приклади підроблених сторінок, які створюють вороги, використовуючи його ім’я та фото".