Харківський командир ССО Азов заявив про фейкові облікові записи в соцмережах

Командир ССО “Азов Харків” Анатолій Сидоренко показав приклади підроблених сторінок, які створюють вороги, використовуючи його ім’я та фото.

“Приклад роботи російської ботоферми. Фейкові акаунти для поширення дезінформації”, – підписав Сидоренко опубліковані скриншоти фейкових сторінок у соцмережах – у цьому випадку твіттері.

Командир загону сил спецоперацій закликав підписників допомогти заблокувати ботів та закликав до інформаційної гігієни.

“Довіряйте тільки офіційним джерелам та завжди переконуйтеся, що інформація, яку ви поширюєте, є достовірною”, – наголосив Сидоренко.