Зеленский назвал Харьков среди «столиц несокрушимости Украины» (видео)

24 февраля 2023 года утром Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам через год после начала полномасштабной войны.

Владимир Зеленский назвал прошедший год «лютий рік незламності» и заверил, что украинцы сделают все, чтобы в 2023 году добыть победу.

Вспоминая события 2022 года, Президент упомянул ракетный удар по площади Свободы в Харькове и назвал город первым при перечислении городов-Героев Украины.

» Новые подвиги, которые совершали целые города: Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Николаев, Гостомель, Волноваха, Буча, Ирпень, Ахтырка. Города-Герои. Столицы несокрушимости», — подчеркнул Зеленский.

Также Президент упомянул события, происходившие в Харьковской области осенью 2022-го, — а именно контрнаступление ВСУ и освобождение территорий.

«Дальше была осень и наше контрнаступление – освобождение Изюма, Балаклеи, Купянска, Лимана, Херсонской области и города Херсон. Мы видели, как люди там встречали наших военных, как берегли украинское знамя, как дождались Украину, — сказал Владимир Зеленский. — Я хочу сейчас обратиться к тем, кто все еще ждет – к нашим гражданам, которые сейчас находятся во временной оккупации. Украина не оставила вас, не забыла вас, не отказалась от вас. Так или иначе мы освободим все наши земли, сделаем все, чтобы Украина вернулась».