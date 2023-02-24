Год назад агрессор стал палачом — Зеленский про год полномасштабной войны
Фото: пресс-служба ОП
Девять лет назад сосед стал агрессором. Год назад агрессор стал палачом, мародером и террористом. Мы не сомневаемся, что они понесут ответственность. Мы не сомневаемся в том, что нас ждет Победа.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 08:47;
Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девять лет назад сосед стал агрессором. Год назад агрессор стал палачом, мародером и террористом. Мы не сомневаемся, что они понесут…".