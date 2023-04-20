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Можливо, контрнаступ уже розвивається, а ми не знаємо – оглядач

Події 12:16   20.04.2023
Олександр Коваленко
оглядач групи "Інформаційний спротив"
Можливо, контрнаступ уже розвивається, а ми не знаємо – оглядач

Сценарій майбутнього контрнаступу навряд буде схожий на (попередні). Він може запозичувати певні моменти, але при цьому буде унікальним. А якщо він буде унікальним, то хто знає, можливо, він уже розвивається 72 години, а ми цього просто не знаємо.

Автор: Олександр Коваленко, оглядач групи "Інформаційний спротив"

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  • Категорії: Події, Сказано, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 12:16;

    • Кореспондент Олександр Коваленко, оглядач групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сценарій майбутнього контрнаступу навряд буде схожий на (попередні). Він може запозичувати певні моменти, але при цьому буде унікальним. А якщо…".