Можливо, контрнаступ уже розвивається, а ми не знаємо – оглядач

Сценарій майбутнього контрнаступу навряд буде схожий на (попередні). Він може запозичувати певні моменти, але при цьому буде унікальним. А якщо він буде унікальним, то хто знає, можливо, він уже розвивається 72 години, а ми цього просто не знаємо.