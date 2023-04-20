Можливо, контрнаступ уже розвивається, а ми не знаємо – оглядач
Сценарій майбутнього контрнаступу навряд буде схожий на (попередні). Він може запозичувати певні моменти, але при цьому буде унікальним. А якщо він буде унікальним, то хто знає, можливо, він уже розвивається 72 години, а ми цього просто не знаємо.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Можливо, контрнаступ уже розвивається, а ми не знаємо – оглядач»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 12:16;
Кореспондент Олександр Коваленко, оглядач групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сценарій майбутнього контрнаступу навряд буде схожий на (попередні). Він може запозичувати певні моменти, але при цьому буде унікальним. А якщо…".