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Возможно, контрнаступление уже развивается, а мы не знаем — обозреватель

Происшествия 12:16   20.04.2023
Александр Коваленко
обозреватель группы "Информационное сопротивление"
Возможно, контрнаступление уже развивается, а мы не знаем — обозреватель Фото: кадр из видео

Сценарий предстоящего контрнаступления вряд ли будет похож на (предыдущие). Он может заимствовать определенные моменты, но при этом будет по-своему уникальным. А раз он будет уникальным, то кто знает, возможно он уже развивается 72 часа, а мы этого просто не знаем.

Автор: Александр Коваленко, обозреватель группы "Информационное сопротивление"

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  • Категории: Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 12:16;

    • Корреспондент Александр Коваленко, обозреватель группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сценарий предстоящего контрнаступления вряд ли будет похож на (предыдущие). Он может заимствовать определенные моменты, но при этом будет по-своему уникальным.…".