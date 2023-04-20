Возможно, контрнаступление уже развивается, а мы не знаем — обозреватель
Фото: кадр из видео
Сценарий предстоящего контрнаступления вряд ли будет похож на (предыдущие). Он может заимствовать определенные моменты, но при этом будет по-своему уникальным. А раз он будет уникальным, то кто знает, возможно он уже развивается 72 часа, а мы этого просто не знаем.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 12:16;
Корреспондент Александр Коваленко, обозреватель группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сценарий предстоящего контрнаступления вряд ли будет похож на (предыдущие). Он может заимствовать определенные моменты, но при этом будет по-своему уникальным.…".