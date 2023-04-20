Возможно, контрнаступление уже развивается, а мы не знаем — обозреватель

Сценарий предстоящего контрнаступления вряд ли будет похож на (предыдущие). Он может заимствовать определенные моменты, но при этом будет по-своему уникальным. А раз он будет уникальным, то кто знает, возможно он уже развивается 72 часа, а мы этого просто не знаем.