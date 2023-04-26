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Міністр закордонних справ Чехії назвав Лаврова клоуном

Політика 11:47   26.04.2023
Ян Липавський
міністр закордонних справ Чехії
Міністр закордонних справ Чехії назвав Лаврова клоуном

Заяви клоуна Лаврова на адресу нашого президента – вони смішні. Росія є терористичною державою, і її керівництво має предстати перед міжнародним трибуналом.

Автор: Ян Липавський, міністр закордонних справ Чехії

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 11:47;

    • Кореспондент Ян Липавський, міністр закордонних справ Чехії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заяви клоуна Лаврова на адресу нашого президента – вони смішні. Росія є терористичною державою, і її керівництво має предстати перед…".