Міністр закордонних справ Чехії назвав Лаврова клоуном
Заяви клоуна Лаврова на адресу нашого президента – вони смішні. Росія є терористичною державою, і її керівництво має предстати перед міжнародним трибуналом.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 11:47;
Кореспондент Ян Липавський, міністр закордонних справ Чехії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заяви клоуна Лаврова на адресу нашого президента – вони смішні. Росія є терористичною державою, і її керівництво має предстати перед…".