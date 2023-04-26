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Министр иностранных дел Чехии назвал Лаврова клоуном

Мир 11:47   26.04.2023
Ян Липавский
министр иностранных дел Чехии
Министр иностранных дел Чехии назвал Лаврова клоуном Фото: mfa.gov.md

Высказывания клоуна Лаврова в адрес нашего президента смехотворны. Россия — террористическое государство, и ее руководство должно предстать перед международным трибуналом.

Автор: Ян Липавский, министр иностранных дел Чехии

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 11:47;

    • Корреспондент Ян Липавский, министр иностранных дел Чехии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Высказывания клоуна Лаврова в адрес нашего президента смехотворны. Россия — террористическое государство, и ее руководство должно предстать перед международным трибуналом.".