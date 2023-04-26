Министр иностранных дел Чехии назвал Лаврова клоуном
Фото: mfa.gov.md
Высказывания клоуна Лаврова в адрес нашего президента смехотворны. Россия — террористическое государство, и ее руководство должно предстать перед международным трибуналом.
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 11:47;
Корреспондент Ян Липавский, министр иностранных дел Чехии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Высказывания клоуна Лаврова в адрес нашего президента смехотворны. Россия — террористическое государство, и ее руководство должно предстать перед международным трибуналом.".