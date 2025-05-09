Шесть троллейбусов Харьков получил от Чехии

Шесть троллейбусов передал город-побратим Брно, сообщает Харьковский горсовет.

В ближайшее время Харьков получит еще 14 таких троллейбусов, сообщил замдиректора Департамента строительства и дорожного хозяйства Владимир Матяс. По его словам, транспорт полностью готов к эксплуатации, поскольку еще недавно курсировал по чешскому городу.

«Эти троллейбусы – с низким полом, то есть соответствуют современным стандартам. После ряда технических процедур, в частности ревизии оборудования и стажировки водителей, транспорт будет готов выехать на маршруты. Он выйдет на линии в центре города, на Салтовке и в районе Новых Домов», — рассказал Владимир Матяс.

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