Шесть троллейбусов Харьков получил от Чехии
Фото: ХГС
Шесть троллейбусов передал город-побратим Брно, сообщает Харьковский горсовет.
В ближайшее время Харьков получит еще 14 таких троллейбусов, сообщил замдиректора Департамента строительства и дорожного хозяйства Владимир Матяс. По его словам, транспорт полностью готов к эксплуатации, поскольку еще недавно курсировал по чешскому городу.
«Эти троллейбусы – с низким полом, то есть соответствуют современным стандартам. После ряда технических процедур, в частности ревизии оборудования и стажировки водителей, транспорт будет готов выехать на маршруты. Он выйдет на линии в центре города, на Салтовке и в районе Новых Домов», — рассказал Владимир Матяс.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Брно, троллейбус, Харьков, Чехия;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 18:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть троллейбусов передал город-побратим Брно, сообщает Харьковский горсовет.".