Пригожин робить як Путін: платить за фарш – Гончаренко

На росії обурюються, що пригожин заплатив по 5 мільйонів за збитих льотчиків. Там просто істерика. Як же так, як же це пригожин за м’ясо платить? Взагалі-то, він просто зробив як путін. Лише з однією відмінністю: заплатив дійсно по-барськи. Президент оцінює своїх громадян як дешевий фарш, а пригожин – як фарш підвищеного ґатунку.