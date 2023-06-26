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Пригожин робить як Путін: платить за фарш – Гончаренко

Політика 11:21   26.06.2023
Олексій Гончаренко
народний депутат України
Пригожин робить як Путін: платить за фарш – Гончаренко

На росії обурюються, що пригожин заплатив по 5 мільйонів за збитих льотчиків. Там просто істерика. Як же так, як же це пригожин за м’ясо платить? Взагалі-то, він просто зробив як путін. Лише з однією відмінністю: заплатив дійсно по-барськи. Президент оцінює своїх громадян як дешевий фарш, а пригожин – як фарш підвищеного ґатунку.

Автор: Олексій Гончаренко, народний депутат України
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 11:21;

    • Кореспондент Олексій Гончаренко, народний депутат України у цій статті розкриває тему новин про те, що "На росії обурюються, що пригожин заплатив по 5 мільйонів за збитих льотчиків. Там просто істерика. Як же так, як же…".