Пригожин робить як Путін: платить за фарш – Гончаренко
На росії обурюються, що пригожин заплатив по 5 мільйонів за збитих льотчиків. Там просто істерика. Як же так, як же це пригожин за м’ясо платить? Взагалі-то, він просто зробив як путін. Лише з однією відмінністю: заплатив дійсно по-барськи. Президент оцінює своїх громадян як дешевий фарш, а пригожин – як фарш підвищеного ґатунку.
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Ви читали новину: «Пригожин робить як Путін: платить за фарш – Гончаренко»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 11:21;
Кореспондент Олексій Гончаренко, народний депутат України у цій статті розкриває тему новин про те, що "На росії обурюються, що пригожин заплатив по 5 мільйонів за збитих льотчиків. Там просто істерика. Як же так, як же…".