Пригожин поступает как Путин: платит за фарш — Гончаренко

На россии возмущаются, что пригожин заплатил по 5 миллионов за сбитых летчиков. Там просто истерика. Как же так, как это пригожин за мясо платит? Вообще-то он просто сделал как путин. Только с одним отличием: заплатил действительно по-барски. Президент оценивает своих граждан как дешевый фарш, а пригожин – как фарш повышенного сорта.