Пригожин поступает как Путин: платит за фарш — Гончаренко
На россии возмущаются, что пригожин заплатил по 5 миллионов за сбитых летчиков. Там просто истерика. Как же так, как это пригожин за мясо платит? Вообще-то он просто сделал как путин. Только с одним отличием: заплатил действительно по-барски. Президент оценивает своих граждан как дешевый фарш, а пригожин – как фарш повышенного сорта.
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 11:21;
Корреспондент Алексей Гончаренко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На россии возмущаются, что пригожин заплатил по 5 миллионов за сбитых летчиков. Там просто истерика. Как же так, как это…".