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До влучання ракет у будинки почали звикати і в Україні, і за кордоном – Береза

Події 11:50   31.07.2023
Борислав Береза
екснардеп
До влучання ракет у будинки почали звикати і в Україні, і за кордоном – Береза

Кривий Ріг. Влучання російської ракети в житловий будинок. Найгірше, що до цього стали звикати і в Україні, й за кордоном. Хоча через подібний випадок Україна повинна скликати Радбез ООН. Тому що потрібне привертання уваги.

Автор: Борислав Береза, екснардеп
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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 11:50;

    • Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кривий Ріг. Влучання російської ракети в житловий будинок. Найгірше, що до цього стали звикати і в Україні, й за кордоном.…".