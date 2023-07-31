До влучання ракет у будинки почали звикати і в Україні, і за кордоном – Береза
Кривий Ріг. Влучання російської ракети в житловий будинок. Найгірше, що до цього стали звикати і в Україні, й за кордоном. Хоча через подібний випадок Україна повинна скликати Радбез ООН. Тому що потрібне привертання уваги.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 11:50;
Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кривий Ріг. Влучання російської ракети в житловий будинок. Найгірше, що до цього стали звикати і в Україні, й за кордоном.…".