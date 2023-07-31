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К попаданию ракет в дома начали привыкать и в Украине, и за границей — Береза

Мир 11:50   31.07.2023
Борислав Береза
экс-нардеп
К попаданию ракет в дома начали привыкать и в Украине, и за границей — Береза

Кривой Рог. Попадание российской ракеты в жилой дом. Хуже всего, что к этому стали привыкать и в Украине и за рубежом. Хотя из-за подобного случая Украина должна созвать Совбез ООН. Потому что нужно привлечение внимания.

Автор: Борислав Береза, экс-нардеп
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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 11:50;

    • Корреспондент Борислав Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кривой Рог. Попадание российской ракеты в жилой дом. Хуже всего, что к этому стали привыкать и в Украине и за…".