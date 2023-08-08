Live
  • Вт 08.08.2023
    • Харків
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.16
    • 🟢

Путіна заб’ють ногами у всьому світі – Чалий

Політика 11:29   08.08.2023
Валерій Чалий
експосол України в США
Путіна заб’ють ногами у всьому світі – Чалий

Якщо в нас буде успіх, усі країни захочуть бути частиною успіху. Путіна заб’ють ногами у всьому світі, як тільки він програє. Путін чіпляється зубами за все, тому що розуміє, що це його кінець.

Автор: Валерій Чалий, експосол України в США
Популярно
На Харківщині прокурори подали в суд на підприємства через укриття
На Харківщині прокурори подали в суд на підприємства через укриття
08.08.2023, 11:43
У повітрі Харкова виявили канцероген
У повітрі Харкова виявили канцероген
08.08.2023, 11:06
На Харківщині правоохоронець на смерть збив підлітка: справу розслідує ДБР
На Харківщині правоохоронець на смерть збив підлітка: справу розслідує ДБР
08.08.2023, 11:17
Машовець про Куп’янський напрямок: вирішили прориватися до Куп’янська
Машовець про Куп’янський напрямок: вирішили прориватися до Куп’янська
08.08.2023, 07:39
Росіяни сьогодні вдарили по Харківщині з танків: двоє поранених
Росіяни сьогодні вдарили по Харківщині з танків: двоє поранених
08.08.2023, 10:23
Харків очистили від мапи РФ
Харків очистили від мапи РФ
08.08.2023, 10:48

Новини за темою:

11:29
Путіна заб’ють ногами у всьому світі – Чалий
08:21
ЗСУ знищили командний пункт ворога на Харківщині – оглядач
08:03
ISW повідомив про незгоду Китаю та РФ, що зростає в питанні війни в Україні
07:39
Машовець про Куп’янський напрямок: вирішили прориватися до Куп’янська
07:09
Атаки на Куп’янському напрямку та обстріли Харківщини – зведення Генштабу ЗСУ

  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Путіна заб’ють ногами у всьому світі – Чалий»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 11:29;

    • Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо в нас буде успіх, усі країни захочуть бути частиною успіху. Путіна заб’ють ногами у всьому світі, як тільки він…".