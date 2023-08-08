Путіна заб’ють ногами у всьому світі – Чалий
Якщо в нас буде успіх, усі країни захочуть бути частиною успіху. Путіна заб’ють ногами у всьому світі, як тільки він програє. Путін чіпляється зубами за все, тому що розуміє, що це його кінець.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 11:29;
Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо в нас буде успіх, усі країни захочуть бути частиною успіху. Путіна заб’ють ногами у всьому світі, як тільки він…".