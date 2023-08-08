Путина забьют ногами по всему миру — Чалый
Фото: facebook Валерия Чалого
Если у нас будет успех, то все страны захотят быть частью успеха. Путина забьют ногами по всему миру, как только он проиграет. Путин цепляется зубами за все, потому что понимает, что это его конец.
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 11:29;
Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если у нас будет успех, то все страны захотят быть частью успеха. Путина забьют ногами по всему миру, как только…".