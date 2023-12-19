Американці не вважають РФ загрозою – бізнесмен-міжнародник

Американці не вважають, що росія є загрозою для США. Мені здається, теза про те, що якщо впаде Україна, то росія піде далі, не має жодної підтримки. Американці не вірять в цей сценарій. Американці не вважають справедливим, коли вони витрачають свої кошти на війну, тоді як багато європейських держав, для яких росія має нести першочергову загрозу – цього не роблять. Вони не розуміють, чому росія загрожує їм більше, аніж тій же Угорщині.