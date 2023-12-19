Американцы не считают РФ угрозой — бизнесмен-международник

Американцы не считают, что россия является угрозой для США. Мне кажется, у тезиса о том, что если падет Украина, то россия пойдет дальше, нет никакой поддержки. Американцы не верят в этот сценарий… Американцы не считают справедливым, когда они тратят свои средства на войну, тогда как многие европейские государства, для которых россия должна нести первоочередную угрозу, – этого не делают. Они не понимают, почему россия угрожает им больше, чем той же Венгрии.