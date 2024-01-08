Зневіра українців – наслідок “дебільної інформаційної політики” – Береза

Зневіра, розчарування та розпач, що сьогодні панують серед великої кількості українців – є нічим іншим ніж наслідками дебільної інформаційної політики Зеленського та його посіпак. Коли людям зранку до ночі розповідають про “два-три тижні”, контрнаступ та каву в Криму, то зароджують невиправдано завищені очікування… Інформаційна політика України повинна бути змінена.