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Зневіра українців – наслідок “дебільної інформаційної політики” – Береза

Політика 11:26   08.01.2024
Борислав Береза
екснардеп
Зневіра українців – наслідок “дебільної інформаційної політики” – Береза

Зневіра, розчарування та розпач, що сьогодні панують серед великої кількості українців – є нічим іншим ніж наслідками дебільної інформаційної політики Зеленського та його посіпак. Коли людям зранку до ночі розповідають про “два-три тижні”, контрнаступ та каву в Криму, то зароджують невиправдано завищені очікування… Інформаційна політика України повинна бути змінена.

Автор: Борислав Береза, екснардеп
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 11:26;

  • Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зневіра, розчарування та розпач, що сьогодні панують серед великої кількості українців – є нічим іншим ніж наслідками дебільної інформаційної політики…".