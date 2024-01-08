Зневіра українців – наслідок “дебільної інформаційної політики” – Береза
Зневіра, розчарування та розпач, що сьогодні панують серед великої кількості українців – є нічим іншим ніж наслідками дебільної інформаційної політики Зеленського та його посіпак. Коли людям зранку до ночі розповідають про “два-три тижні”, контрнаступ та каву в Криму, то зароджують невиправдано завищені очікування… Інформаційна політика України повинна бути змінена.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: береза, війна, Зеленський, информационная политика;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 11:26;
Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зневіра, розчарування та розпач, що сьогодні панують серед великої кількості українців – є нічим іншим ніж наслідками дебільної інформаційної політики…".