Уныние украинцев — последствие «дебильной информационной политики» — Береза

Уныние, разочарование и отчаяние, которые сегодня господствуют среди большого количества украинцев — не что иное, чем последствия дебильной информационной политики Зеленского и его миньонов. Когда людям утром до ночи рассказывают о «две-три недели», контрнаступление и кофе в Крыму, то зарождают неоправданно завышенные ожидания… Информационная политика Украины должна быть изменена.