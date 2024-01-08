Уныние украинцев — последствие «дебильной информационной политики» — Береза
Уныние, разочарование и отчаяние, которые сегодня господствуют среди большого количества украинцев — не что иное, чем последствия дебильной информационной политики Зеленского и его миньонов. Когда людям утром до ночи рассказывают о «две-три недели», контрнаступление и кофе в Крыму, то зарождают неоправданно завышенные ожидания… Информационная политика Украины должна быть изменена.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: береза, война, Зеленский, информационная политика;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 11:26;
Корреспондент Борисла Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уныние, разочарование и отчаяние, которые сегодня господствуют среди большого количества украинцев — не что иное, чем последствия дебильной информационной политики…".