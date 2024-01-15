Касьянов про збирання дронів вдома: тому їх ніколи не вистачає

Ми біжимо повторювати китайський досвід, виплавляти чавун на кожному селянському подвір’ї та збирати дрони на кожній міській кухні. Тому наші дрони технологічно програють російським, не мають тепловізорів, не літають до москви, і їх ніколи не вистачає.