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Касьянов про збирання дронів вдома: тому їх ніколи не вистачає

Політика 11:50   15.01.2024
Юрій Касьянов
військовослужбовець ЗСУ
Касьянов про збирання дронів вдома: тому їх ніколи не вистачає

Ми біжимо повторювати китайський досвід, виплавляти чавун на кожному селянському подвір’ї та збирати дрони на кожній міській кухні. Тому наші дрони технологічно програють російським, не мають тепловізорів, не літають до москви, і їх ніколи не вистачає.

Автор: Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 11:50;

  • Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми біжимо повторювати китайський досвід, виплавляти чавун на кожному селянському подвір’ї та збирати дрони на кожній міській кухні. Тому наші…".