Касьянов про сбор дронов дома: поэтому их никогда не хватает

Мы бежим повторять китайский опыт, выплавлять чугун на каждом крестьянском подворье и собирать дроны на каждой городской кухне. Поэтому наши дроны технологически проигрывают российским, не имеют тепловизоров, не летают в москву, и их никогда не хватает.