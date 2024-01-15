Касьянов про сбор дронов дома: поэтому их никогда не хватает
Фото: facebook Юрия Касьянова
Мы бежим повторять китайский опыт, выплавлять чугун на каждом крестьянском подворье и собирать дроны на каждой городской кухне. Поэтому наши дроны технологически проигрывают российским, не имеют тепловизоров, не летают в москву, и их никогда не хватает.
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- Категории: Общество, Политика, Сказано, Украина; Теги: дрони, дроны, касьянов;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 11:50;
Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы бежим повторять китайский опыт, выплавлять чугун на каждом крестьянском подворье и собирать дроны на каждой городской кухне. Поэтому наши…".