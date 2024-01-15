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Касьянов про сбор дронов дома: поэтому их никогда не хватает

Общество 11:50   15.01.2024
Юрий Касьянов
военнослужащий ВСУ
Касьянов про сбор дронов дома: поэтому их никогда не хватает Фото: facebook Юрия Касьянова

Мы бежим повторять китайский опыт, выплавлять чугун на каждом крестьянском подворье и собирать дроны на каждой городской кухне. Поэтому наши дроны технологически проигрывают российским, не имеют тепловизоров, не летают в москву, и их никогда не хватает.

Автор: Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 11:50;

  • Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы бежим повторять китайский опыт, выплавлять чугун на каждом крестьянском подворье и собирать дроны на каждой городской кухне. Поэтому наши…".