Новий варіант допомоги від США: скоротили допомогу бюджету України – Фурса

Американці представили новий компромісний законопроєкт по допомозі Україні. Військова допомога на місці. І це найважливіше. Допомога бюджету зменшилась і тепер складає майже 8 млрд доларів проти майже 12 млрд доларів. Тобто зменшилась на 4 млрд доларів. Це 10% відсотків від усієї зовнішньої допомоги на 2024 рік, яку ми плануємо отримати. Неприємно, але не катастрофічно. І прийняття цього пакету було б дуже позитивною новиною для України. Чи буде він проголосований? Не факт.