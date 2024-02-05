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Новий варіант допомоги від США: скоротили допомогу бюджету України – Фурса

Політика 11:24   05.02.2024
Сергій Фурса
інвестиційний банкір
Новий варіант допомоги від США: скоротили допомогу бюджету України – Фурса

Американці представили новий компромісний законопроєкт по допомозі Україні. Військова допомога на місці. І це найважливіше. Допомога бюджету зменшилась і тепер складає майже 8 млрд доларів проти майже 12 млрд доларів. Тобто зменшилась на 4 млрд доларів. Це 10% відсотків від усієї зовнішньої допомоги на 2024 рік, яку ми плануємо отримати. Неприємно, але не катастрофічно. І прийняття цього пакету було б дуже позитивною новиною для України. Чи буде він проголосований? Не факт.

Автор: Сергій Фурса, інвестиційний банкір
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 11:24;

  • Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Американці представили новий компромісний законопроєкт по допомозі Україні. Військова допомога на місці. І це найважливіше. Допомога бюджету зменшилась і тепер…".