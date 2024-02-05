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Новый вариант помощи от США: сократили помощь бюджету Украины — Фурса

Мир 11:24   05.02.2024
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
Новый вариант помощи от США: сократили помощь бюджету Украины — Фурса Фото: facebook Сергея Фурсы

Американцы представили новый компромиссный законопроект о помощи Украине. Военная помощь на месте. И это самое важное. Помощь бюджету уменьшилась и теперь составляет почти 8 млрд долларов против почти 12 млрд долларов. То есть уменьшилась на 4 млрд долларов. Это 10% процентов всей внешней помощи на 2024 год, которую мы планируем получить. Неприятно, но не катастрофически. И принятие этого пакета было бы очень позитивной новостью для Украины. Будет ли он проголосован? Не факт.

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 11:24;

  • Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Американцы представили новый компромиссный законопроект о помощи Украине. Военная помощь на месте. И это самое важное. Помощь бюджету уменьшилась и…".