Новый вариант помощи от США: сократили помощь бюджету Украины — Фурса
Фото: facebook Сергея Фурсы
Американцы представили новый компромиссный законопроект о помощи Украине. Военная помощь на месте. И это самое важное. Помощь бюджету уменьшилась и теперь составляет почти 8 млрд долларов против почти 12 млрд долларов. То есть уменьшилась на 4 млрд долларов. Это 10% процентов всей внешней помощи на 2024 год, которую мы планируем получить. Неприятно, но не катастрофически. И принятие этого пакета было бы очень позитивной новостью для Украины. Будет ли он проголосован? Не факт.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: допомога, помощь, сша, Фурса;
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 11:24;
Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Американцы представили новый компромиссный законопроект о помощи Украине. Военная помощь на месте. И это самое важное. Помощь бюджету уменьшилась и…".