Новый вариант помощи от США: сократили помощь бюджету Украины — Фурса

Американцы представили новый компромиссный законопроект о помощи Украине. Военная помощь на месте. И это самое важное. Помощь бюджету уменьшилась и теперь составляет почти 8 млрд долларов против почти 12 млрд долларов. То есть уменьшилась на 4 млрд долларов. Это 10% процентов всей внешней помощи на 2024 год, которую мы планируем получить. Неприятно, но не катастрофически. И принятие этого пакета было бы очень позитивной новостью для Украины. Будет ли он проголосован? Не факт.