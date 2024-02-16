Путін насолоджується безкарністю – Коваленко про смерть Навального
Путін насолоджується своєю безкарністю, особливо зараз, коли його головний опонент, США, демонструє історичного масштабу безвольність і слабохарактерність. Він упивався безкарністю, вбиваючи українців… 2023-го демонстративно вбив Пригожина… Пригожин виявився слабким і нікчемним бунтівником. Навальний був слабким опозиціонером. Здавалося б, загрози для системи він не являв, але путіну потрібна кривава демонстрація Абсолюту своєї влади… Яким буде крок від російської опозиції? Можуть вийти з кульками та покидатися сніжками.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: коваленко, навальный, путін;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 14:08;
Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін насолоджується своєю безкарністю, особливо зараз, коли його головний опонент, США, демонструє історичного масштабу безвольність і слабохарактерність. Він упивався безкарністю,…".