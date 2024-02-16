Путін насолоджується безкарністю – Коваленко про смерть Навального

Путін насолоджується своєю безкарністю, особливо зараз, коли його головний опонент, США, демонструє історичного масштабу безвольність і слабохарактерність. Він упивався безкарністю, вбиваючи українців… 2023-го демонстративно вбив Пригожина… Пригожин виявився слабким і нікчемним бунтівником. Навальний був слабким опозиціонером. Здавалося б, загрози для системи він не являв, але путіну потрібна кривава демонстрація Абсолюту своєї влади… Яким буде крок від російської опозиції? Можуть вийти з кульками та покидатися сніжками.