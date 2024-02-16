Путин упивается безнаказанностью — Коваленко о смерти Навального
Путин упивается своей безнаказанностью, особенно сейчас, когда главный его оппонент, США, демонстрирует исторического масштаба безвольность и слабохарактерность. Он упивался безнаказанностью, убивая украинцев… В 2023-м демонстративно убил Пригожина… Пригожин оказался слабым и никчемным бунтовщиком. Навальный же был слабым оппозиционером. Казалось бы, угрозы для системы он не представлял, но путину нужна кровавая демонстрация Абсолюта своей власти… Каков будет шаг от российской оппозиции? Могут выйти с шариками и покидаться снежками.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: коваленко, навальный, Путин;
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 14:08;
Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин упивается своей безнаказанностью, особенно сейчас, когда главный его оппонент, США, демонстрирует исторического масштаба безвольность и слабохарактерность. Он упивался безнаказанностью, убивая…".