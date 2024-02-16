Просто очень дешевая месть — Береза о смерти Навального
Ошибаются те, кто считает, что смерть Навального создаст Путину проблемы на Западе. Ошибаются те, кто считают, что смерть Навального создаст Путину проблемы в Рашке. Ошибаются и те, кто считает, что смерть Навального может запустить какие-нибудь протестные движения в России. Путину безразлично все это. Он безразличен к смерти Навального. И это просто очень дешевая месть.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: береза, навальный, смерть;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Просто очень дешевая месть — Береза о смерти Навального»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 14:26;
Корреспондент Борисла Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ошибаются те, кто считает, что смерть Навального создаст Путину проблемы на Западе. Ошибаются те, кто считают, что смерть Навального создаст…".