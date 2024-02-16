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Просто очень дешевая месть — Береза о смерти Навального

Мир 14:26   16.02.2024
Борисла Береза
экс-нардеп
Просто очень дешевая месть — Береза о смерти Навального

Ошибаются те, кто считает, что смерть Навального создаст Путину проблемы на Западе. Ошибаются те, кто считают, что смерть Навального создаст Путину проблемы в Рашке. Ошибаются и те, кто считает, что смерть Навального может запустить какие-нибудь протестные движения в России. Путину безразлично все это. Он безразличен к смерти Навального. И это просто очень дешевая месть.

Автор: Борисла Береза, экс-нардеп
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 14:26;

  • Корреспондент Борисла Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ошибаются те, кто считает, что смерть Навального создаст Путину проблемы на Западе. Ошибаются те, кто считают, что смерть Навального создаст…".