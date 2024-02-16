Просто очень дешевая месть — Береза о смерти Навального

Ошибаются те, кто считает, что смерть Навального создаст Путину проблемы на Западе. Ошибаются те, кто считают, что смерть Навального создаст Путину проблемы в Рашке. Ошибаются и те, кто считает, что смерть Навального может запустить какие-нибудь протестные движения в России. Путину безразлично все это. Он безразличен к смерти Навального. И это просто очень дешевая месть.