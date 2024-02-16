Просто дуже дешева помста – Береза про смерть Навального

Помиляються ті, хто вважають, що смерть Навального створить Путіну проблеми на заході. Помиляються ті, хто вважають, що смерть Навального створить Путіну проблеми в Рашці. Помиляються і ті, хто вважають, що смерть Навального може запустити якісь протестні рухи в Росії. Путіну байдуже на все це. Він байдужий до смерті Навального. І це просто дуже дешева помста.