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Просто дуже дешева помста – Береза про смерть Навального

Політика 14:26   16.02.2024
Борислав Береза
екснардеп
Просто дуже дешева помста – Береза про смерть Навального

Помиляються ті, хто вважають, що смерть Навального створить Путіну проблеми на заході. Помиляються ті, хто вважають, що смерть Навального створить Путіну проблеми в Рашці. Помиляються і ті, хто вважають, що смерть Навального може запустити якісь протестні рухи в Росії. Путіну байдуже на все це. Він байдужий до смерті Навального. І це просто дуже дешева помста.

Автор: Борислав Береза, екснардеп
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 14:26;

  • Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Помиляються ті, хто вважають, що смерть Навального створить Путіну проблеми на заході. Помиляються ті, хто вважають, що смерть Навального створить Путіну…".