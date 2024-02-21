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Тарас Березовец определил признаки «бескомпромисной борьбы» русской оппозиции

Мир 15:10   21.02.2024
Тарас Березовец
пресс-офицер бригады им. Богуна
Тарас Березовец определил признаки «бескомпромисной борьбы» русской оппозиции Фото: telegram Тараса Березовца

Пока русский оппозиционер подсчитывает просмотры Юлии Навальной на YouTube-канале, русский оппозиционер ведет бескомпромиссную и беспощадную борьбу с режимом Путина! Забыл написать, когда количество просмотров перевалит за 20 млн, Путин сдохнет. От смеха.

Автор: Тарас Березовец, пресс-офицер бригады им. Богуна
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 15:10;

  • Корреспондент Тарас Березовец, пресс-офицер бригады им. Богуна в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пока русский оппозиционер подсчитывает просмотры Юлии Навальной на YouTube-канале, русский оппозиционер ведет бескомпромиссную и беспощадную борьбу с режимом Путина! Забыл…".