Тарас Березовец определил признаки «бескомпромисной борьбы» русской оппозиции

Пока русский оппозиционер подсчитывает просмотры Юлии Навальной на YouTube-канале, русский оппозиционер ведет бескомпромиссную и беспощадную борьбу с режимом Путина! Забыл написать, когда количество просмотров перевалит за 20 млн, Путин сдохнет. От смеха.