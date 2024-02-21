Тарас Березовец определил признаки «бескомпромисной борьбы» русской оппозиции
Фото: telegram Тараса Березовца
Пока русский оппозиционер подсчитывает просмотры Юлии Навальной на YouTube-канале, русский оппозиционер ведет бескомпромиссную и беспощадную борьбу с режимом Путина! Забыл написать, когда количество просмотров перевалит за 20 млн, Путин сдохнет. От смеха.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: Березовец, навальный, оппозиция;
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 15:10;
Корреспондент Тарас Березовец, пресс-офицер бригады им. Богуна в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пока русский оппозиционер подсчитывает просмотры Юлии Навальной на YouTube-канале, русский оппозиционер ведет бескомпромиссную и беспощадную борьбу с режимом Путина! Забыл…".