Live
  • Ср 21.02.2024
    • Харків
  •   0°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.54

Березовець визначив ознаки “безкомпромісної боротьби” російської опозиції

Політика 15:10   21.02.2024
Тарас Березовець
пресофіцер бригади ім. Богуна
Березовець визначив ознаки “безкомпромісної боротьби” російської опозиції

Поки російський опозиціонер підраховує перегляди Юлії Навальної на ютуб-каналі, російський опозиціонер веде безкомпромісну та жорстоку боротьбу з режимом Путіна! Забув написати, коли кількість переглядів перевищить 20 млн, Путін здохне. Від сміху.

Автор: Тарас Березовець, пресофіцер бригади ім. Богуна
Популярно
Головні новини Харкова 21 лютого: спіймали навідницю ударів, наліт “шахедів”
Головні новини Харкова 21 лютого: спіймали навідницю ударів, наліт “шахедів”
21.02.2024, 15:59
Вісім ворожих дронів збили за добу на Харківщині мобільні групи ППО
Вісім ворожих дронів збили за добу на Харківщині мобільні групи ППО
21.02.2024, 15:56
У центрі Харкова усувають аварійність конструкцій пошкоджених будівель (фото)
У центрі Харкова усувають аварійність конструкцій пошкоджених будівель (фото)
21.02.2024, 15:38
Якими будуть тарифи на тепло та гарячу воду, встановили у Харкові
Якими будуть тарифи на тепло та гарячу воду, встановили у Харкові
21.02.2024, 15:17
Тисяча бійців ЗСУ могли потрапити в полон під час виходу з Авдіївки – NYT
Тисяча бійців ЗСУ могли потрапити в полон під час виходу з Авдіївки – NYT
21.02.2024, 14:34
Про небезпечну погоду на Харківщині попередили синоптики: що прогнозують
Про небезпечну погоду на Харківщині попередили синоптики: що прогнозують
21.02.2024, 14:50

Новини за темою:

12:00
Низькопробні вкиди стали повсякденною реальністю – Березовець про статтю “УП”
11:28
Фаріон — це заслане кремлівське падло – Березовець
11:41
За Чорноморський флот РФ треба лише молитися. За упокій – Березовець
11:26
Присутність найманців “Вагнера” збільшує ризики режиму Лукашенка – Березовець
11:51
Ніякий ворожий агент не міг завдати РФ такої шкоди, як Путін – Березовець

Ви читали новину: «Березовець визначив ознаки “безкомпромісної боротьби” російської опозиції»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 15:10;

  • Кореспондент Тарас Березовець, пресофіцер бригади ім. Богуна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поки російський опозиціонер підраховує перегляди Юлії Навальної на ютуб-каналі, російський опозиціонер веде безкомпромісну та жорстоку боротьбу з режимом Путіна! Забув…".