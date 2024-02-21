Березовець визначив ознаки “безкомпромісної боротьби” російської опозиції
Поки російський опозиціонер підраховує перегляди Юлії Навальної на ютуб-каналі, російський опозиціонер веде безкомпромісну та жорстоку боротьбу з режимом Путіна! Забув написати, коли кількість переглядів перевищить 20 млн, Путін здохне. Від сміху.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: Березовец, навальный, оппозиция;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 15:10;
Кореспондент Тарас Березовець, пресофіцер бригади ім. Богуна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поки російський опозиціонер підраховує перегляди Юлії Навальної на ютуб-каналі, російський опозиціонер веде безкомпромісну та жорстоку боротьбу з режимом Путіна! Забув…".