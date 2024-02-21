Березовець визначив ознаки “безкомпромісної боротьби” російської опозиції

Поки російський опозиціонер підраховує перегляди Юлії Навальної на ютуб-каналі, російський опозиціонер веде безкомпромісну та жорстоку боротьбу з режимом Путіна! Забув написати, коли кількість переглядів перевищить 20 млн, Путін здохне. Від сміху.