17,1 млрд, виділених “на відновлення”, – це 1 млн fpv-дронів – Луценко

Під враженням від рішення Уряду від 23/02 №199: виділити Агентству відновлення інфраструктури 17,1 млрд. Йде наступ росіян. У нас – снарядний голод. 17,1 млрд грн це рівно 1 млн дронів fpv. Це вбʼє мінімум 200 тис. ворогів. Але Уряд рахує по іншому. Нема слів…