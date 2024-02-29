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17,1 млрд, виділених “на відновлення”, – це 1 млн fpv-дронів – Луценко

Політика 11:59   29.02.2024
Юрій Луценко
ексгенпрокурор України
17,1 млрд, виділених “на відновлення”, – це 1 млн fpv-дронів – Луценко

Під враженням від рішення Уряду від 23/02 №199: виділити Агентству відновлення інфраструктури 17,1 млрд. Йде наступ росіян. У нас – снарядний голод. 17,1 млрд грн це рівно 1 млн дронів fpv. Це вбʼє мінімум 200 тис. ворогів. Але Уряд рахує по іншому. Нема слів…

Автор: Юрій Луценко, ексгенпрокурор України
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 11:59;

  • Кореспондент Юрій Луценко, ексгенпрокурор України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під враженням від рішення Уряду від 23/02 №199: виділити Агентству відновлення інфраструктури 17,1 млрд. Йде наступ росіян. У нас –…".