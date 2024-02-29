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17,1 млрд, выделенных «на восстановление», — это 1 млн fpv-дронов — Луценко

Политика 11:59   29.02.2024
Юрий Луценко
экс-генпрокурор Украины
17,1 млрд, выделенных «на восстановление», — это 1 млн fpv-дронов — Луценко

Под впечатлением от решения Правительства от 23.02 №199: выделить Агентству восстановления инфраструктуры 17,1 млрд. Идет наступление россиян. У нас – снарядный голод. 17,1 млрд грн это ровно 1 млн дронов fpv. Это убьет минимум 200 тыс. врагов. Но правительство считает иначе. Нет слов…

Автор: Юрий Луценко, экс-генпрокурор Украины
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  • • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 11:59;

  • Корреспондент Юрий Луценко, экс-генпрокурор Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под впечатлением от решения Правительства от 23.02 №199: выделить Агентству восстановления инфраструктуры 17,1 млрд. Идет наступление россиян. У нас –…".