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Можу поділяти думку про “наступ на Харків”, але не поділяю – Машовець

Події 11:33   27.03.2024
Костянтин Машовець
військовий оглядач
Можу поділяти думку про “наступ на Харків”, але не поділяю – Машовець Фото: фейсбук Костянтина Машовця

Я цілком можу поділяти ту думку, що якщо самі росіяни сказали “на Харків”, або навіть “на Київ”, то, власне, так і буде… Можу, але не поділяю. При плануванні та організації більш-менш масштабної наступальної операції, очевидно, командування противника буде змушене, так чи інакше, врахувати цілий ряд об’єктивних факторів, про які ті люди, котрі продовжують стверджувати, що буде саме “на Харків” чи “на Київ”, замислюються мало, або взагалі – не замислюються.

Автор: Костянтин Машовець, військовий оглядач
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 11:33;

  • Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я цілком можу поділяти ту думку, що якщо самі росіяни сказали “на Харків”, або навіть “на Київ”, то, власне, так…".