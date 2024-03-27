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Могу разделять мнение о «наступлении на Харьков», но не разделяю — Машовец

Мир 11:33   27.03.2024
Константин Машовец
военный обозреватель
Могу разделять мнение о «наступлении на Харьков», но не разделяю — Машовец Фото: facebook Константина Машовца

Я вполне могу разделять ту точку зрения, что если сами россияне сказали «на Харьков» или даже «на Киев», то, собственно, так и будет. Могу, но не разделяю. При планировании и организации более или менее масштабной наступательной операции, очевидно, командование противника будет вынуждено учесть ряд объективных факторов, о которых люди, утверждающие, что будет именно «на Харьков» или «на Киев», задумываются мало, или вообще — не задумываются.

Автор: Константин Машовец, военный обозреватель
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 11:33;

  • Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я вполне могу разделять ту точку зрения, что если сами россияне сказали «на Харьков» или даже «на Киев», то, собственно,…".