Могу разделять мнение о «наступлении на Харьков», но не разделяю — Машовец
Фото: facebook Константина Машовца
Я вполне могу разделять ту точку зрения, что если сами россияне сказали «на Харьков» или даже «на Киев», то, собственно, так и будет. Могу, но не разделяю. При планировании и организации более или менее масштабной наступательной операции, очевидно, командование противника будет вынуждено учесть ряд объективных факторов, о которых люди, утверждающие, что будет именно «на Харьков» или «на Киев», задумываются мало, или вообще — не задумываются.
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 11:33;
Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я вполне могу разделять ту точку зрения, что если сами россияне сказали «на Харьков» или даже «на Киев», то, собственно,…".